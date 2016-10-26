Sneijder kendini zorladı, hafta sonu yok!

Wesley Sneijder’in, kendisini zorladığı için tekrar sakatlandığı ve ligdeki Adanaspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Hakan Balta da bu maçta riske edilmeyecek.

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından iki idman yapıp oynamak istediğini hocasına bildirmiş ve Trabzonspor maçında ilk 11’de görev almıştı.



Ancak teknik direktör Jan Olde Riekerink ikinci yarıda Wesley’i kenara almıştı. Sağlık heyetinin maç sonrasında yaptığı kontrollerde, Sneijder’in kendisini zorladığı için sakatlığının nüksettiği ve yeniden tedavisine başlandığı öğrenildi.

Sneijder bu nedenle ligde Adanaspor’la oynanacak deplasman maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun bir sonraki Başakşehir maçını kaçırma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor. Bu karşılaşmanın ardından tekrar milli araya giriliyor ve sonrasında Fenerbahçe derbisi oynanacak.