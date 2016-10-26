Galatasaray'dan 5 gollü galibiyet

TT Arena'daki lig maçında Trabzonspor'a 1-0 yenilerek, taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Dersimspor'u 5-1 yendi ve gruplara kaldı.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3 tur maçında Dersimspor'u 5-1 yendi ve gruplara kaldı. Sarı Kırmızılar'ın baştan sona üstün götürdüğü maçta yıldızlaşan isim Lukas Podolski oldu. Alman yıldız, 24, 35 ve 60. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve takımının farklı galibiyetinde baş rol oynadı.

Galatasaray'ın 3. golünün sahibi Yasin Öztekin, sahanın en iyilerinden biri olurken; Podolski'nin 2 golünün de asistini yaptı. Takımının üç golünün altında imzası olan Lukas Podolski, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki son yedi golünün altısına katkı yaptı. Bu maçlarda 5 gol attı, bir de asist yaptı. Galatasaray'ın son golü 90+2'de Hamit Altıntop'tan gelirken, Dersimspor'un tek sayısını 85'te Koray Kurt kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Trabzonspor maçının ilk 11'inden sadece Podolski ve Semih Kaya'ya Dersimspor mücadelesinde görev verdi. Riekerink, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Eren Derdiyok, Bruma, Tolga Ciğerci ve Cavanda'yı yedek kulübesinde bekletti.

Galatasaray: Cenk, Sabri, Semih, Serdar, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Yasin, Josue, Podolski.

Dersimspor: Barış, Volkan Dikmen, Furkan, Emrah Dursun, Emrah Tankişi, Zeki, Özkan, Volkan Çekirdek, Koray Kurt, İbrahim, Koray