"Sneijder devre arası Katar'a transfer olacak"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'ın yüksek bonservis bedeli ile Ocak ayında Katar'a transfer olacağını iddia edildi.

Kanal24'te yayınlanan 24Spor Gecesi adlı spor programında değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Gökhan Dinç, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in yüksek bir bonservis bedeli ile Ocak ayında Katar'a transfer olacağını iddia etti.

Gökhan Dinç, son kararın Sneijder'da olduğunu ve Galatasaray'ın reddedemeyeceği bir bonservis bedeli ödeneceğini söyledi.



Haberi Sneijder'ın çok yakınından aldığını iddia eden Dinç, Sneijder'in teklifi kabul ettiğini ve eşini de ikna ettiğini ifade etti.