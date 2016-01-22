"Sneijder 'gelecek' planları için Galatasaray yönetimini 5 kez aradı, cevap alamadı"

UEFA'dan Galatasaray Kulübü'ne ulaşan rapor sonrası Avrupa kupalarından men edilmesine kesin gözüyle bakılırken konuyu Wesley Sneijder'in açısından değerlendiren menajeri Guido Albers'in Hollandalı yıldızın ‘gelecek’ konusunda yönetimi tam 5 kez aradığını, ancak kimsenin oralı olmadığını belirttiği ileri sürüldü.

Fanatik'ten Mehmet Demircan'ın haberine göre Hpllandalı yıldızın menajeri Albers, "Wesley Galatasaray’ı her yıl Şampiyonlar Ligi’nde olduğu için tercih ediyor. Ceza gelirse ne düşünür bilemem ama bence ayrılmalı” sözleriyle bomba etkisi yaratmıştı.

UEFA’dan kulübe ulaşan rapor sonrası, Avrupa kupalarından men edileceği neredeyse şimdiden kesinleşen Sarı-Kırmızılılar’da, Hollandalı yıldızın durumu merak ediliyordu.

Konuyla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalar yapan Sneijder’in menaceri Guido Albers, adeta kara haber vermişti. Net bir şekilde, “Ceza gelirse, Sneijder’i götürürüm” mesajı gönderen Albers’in açıklamalarının ikinci bölümü de olay yaratacak cinsten. Sözleşme yenileme zamanında kulüple masaya otururken, “Bizim için en önemli konu, kulübün vizyonu ve gelecek planı” diyen Albers, Sneijder için Şampiyonlar Ligi’nin ne denli önemli olduğunu bildirmişti.

"Bize destek verir misin?"

Sneijder’in menajeri, olayın devamını şöyle anlattı: “Sözleşme yenilenirken ve sonrasında Wesley’ye, ‘Bize her konuda yardımcı olur musun? Vizyon ve gelecekle ilgili bize destek verir misin?’ diye sormuşlardı. Bu bakış açısı bizi çok mutlu etti ve kabul ettik. Sneijder süreci yakından takip ediyor. Wesley son dönemde tam 5 kez yöneticileri aradı, ancak kimse oralı bile olmadı.”

7.5 milyon Euro’luk madde

Wesley Sneijder’in kontratında, Avrupa’dan bir kulübün 7.5 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Türkiye’de ise bu rakam 20 milyon Euro olarak belirlendi. Galatasaray’ın cezası Şubat ayında açıklanacak. Bu, Sneijder’in sezonu Cim Bom’da tamamlayacağı anlamına geliyor. Ancak sezon sonunda Wesley gitmek isterse, 7.5 milyon Euro’yu veren herhangi bir yabancı kulüp, bu transferi gerçekleştirebilir.