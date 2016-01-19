Mali kriterleri karşılayamayan Galatasaray, UEFA'nın hangi yaptırımlarıyla karşılaşabilir?

UEFA'nın bugün aldığı kararlar sonucunda Galatasaray'a transfer yasağı verileceği konuşulurken, UEFA'nın ilgili metninde farklı yaptırımlar söz konusu.

UEFA Mali Denetim Kurulu'nun son olarak 2015 yılında yayımladığı prosedür kurallarına göre, Kurul tarafından kulüplere uygulanacak yaptırımlar arasında transfer yasağı bulunmuyor.

Dolayısıyla Şubat ayı sonunda açıklanacak kararda Galatasaray'a transfer yasağı gelmesi mümkün görünmüyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp için uygulanması muhtemel yaptırımlar arasında UEFA müsabakalarından men etme maddesi bulunuyor.

Eurosport'taki habere göre, 2015 UEFA Mali Denetim Kurulu Prosedür Kuralları'nın 29. maddesi şu şekilde,

III. UEFA Mali Denetim Kurulu'nun Karar Alma-Uygulama Süreci

2. Başlık - Yargılama Birimi

Madde 29 - Disiplin Yaptırımları Listesi

1) Aşağıda belirtilen disiplin yaptırımları, şahıs dışındaki müdafilere uygulanabilir:

a) Uyarı

b) Kınama

c) Para cezası

d) Puan silme

e) UEFA gelirlerine el koyma

f) UEFA müsabakalarındaki kadrolara yeni oyuncu eklemeyi yasaklama

g) UEFA organizasyonlarına katılım şartı olarak, gelir-gider dengesini gözetecek şekilde kadrodaki oyuncu sayısına kısıtlama getirme

h) Devam eden veya ileride düzenlenecek turnuvalardan diskalifiye etme

i) Önceden kazanılmış kupa veya ödülleri geri alma

Kuralda ayrıca, ilgili yaptırımların birleştirilerek uygulanabileceği öngörülüyor.