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Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın içinde bulunduğu uçak pistten çıktı

Uçuş ekibinin ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

19 Ocak 2016 00:18

Atatürk Havalimanı'na inen içinde eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın da olduğu TC-AHE tescilli Cessna Citation 550 tipi iş jeti, kayarak pistten çıktı.

DHA'dan Faik Kaplan ve Murat Çakır'ın haberine göre kaza saat 13.15'te meydana geldi. İçinde iş adamı Adnan Polat'ın da olduğu, Milas Bodrum Havalimanı'ndan gelen TC-AHE tescilli Cessna Citation 550 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na indi. Pistin sonunda Genel Havacılık Apronu'na dönmek isteyen pilotlar, uçağın kontrolünü kaybetti.Kayan iş jeti, karla kaplı toprak alana çıktı. Uçakta bulunan yolcu ve ikisi yabancı pilot biri kabin memurundan oluşan uçuş ekibinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı iş adamı Adnan Polat, “İndikten sonra uçağımız piste terk ederken kaydı. Karla kaplı toprak alanda durduk. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.  Havalimanı'nın 17-35 sağ ve sol pistleri kısa süreliğine kalkışa kapatılırken uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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