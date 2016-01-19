Dursun Özbek: UEFA Galatasaray'ı Avrupa Kupaları'ndan 1+1 yıl men etmek istiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın Galatasaray'ı Avrupa Kupaları'ndan 1 + 1 yıl men etmek istediğini söyledi.

UEFA, Galatasaray'ın finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız olduğunu açıklamıştı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na sevk edilen sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki karar, şubat ayı sonunda belli olacak.

Ne olmuştu?

Galatasaray Kulübü, FFP kriterleri nedeniyle UEFA’nın takibine 2012 yılı sonunda takıldı. UEFA’nın uyarısına karşın yapılan transfer harcamaları sonrasında Ünal Aysal başkanlığı döneminde Galatasaray 200 bin Euro’luk para cezasına çarptırılmıştı.

UEFA’nın zarar kısıtı olarak tanıdığı 30 milyon Euro’luk rakamı G.Saray, 2013 yılı sonunda 3’e katlamış 90 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Aysal döneminde UEFA, Galatasaray’a 2 sene süre tanımıştı.

Bu rakam ise Dursun Özbek yönetimi döneminde, yani şu anda 65 milyon Euro’ya kadar indirildi. Ancak UEFA’nın ek süre tanımaması planları bozdu.

UEFA, 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 dönemleri ile birlikte bu sezon G.Saray’ın zarar yükünü istediği seviyeye çekemediği için yaptırım uygulayacak.