T24 LogoT24 Logo
Spor

Dursun Özbek: UEFA Galatasaray'ı Avrupa Kupaları'ndan 1+1 yıl men etmek istiyor

UEFA, Galatasaray'ın finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız olduğunu açıklamıştı.

19 Ocak 2016 20:16

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın Galatasaray'ı Avrupa Kupaları'ndan 1 + 1 yıl men etmek istediğini söyledi. 

UEFA, Galatasaray'ın finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız olduğunu açıklamıştı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na sevk edilen sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki karar, şubat ayı sonunda belli olacak.

 

Ne olmuştu?

 

Galatasaray Kulübü, FFP kriterleri nedeniyle UEFA’nın takibine 2012 yılı sonunda takıldı. UEFA’nın uyarısına karşın yapılan transfer harcamaları sonrasında Ünal Aysal başkanlığı döneminde Galatasaray 200 bin Euro’luk para cezasına çarptırılmıştı. 

UEFA’nın zarar kısıtı olarak tanıdığı 30 milyon Euro’luk rakamı G.Saray, 2013 yılı sonunda 3’e katlamış 90 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Aysal döneminde UEFA, Galatasaray’a 2 sene süre tanımıştı. 

Bu rakam ise Dursun Özbek yönetimi döneminde, yani şu anda 65 milyon Euro’ya kadar indirildi. Ancak UEFA’nın ek süre tanımaması planları bozdu. 

UEFA, 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 dönemleri ile birlikte bu sezon G.Saray’ın zarar yükünü istediği seviyeye çekemediği için yaptırım uygulayacak.

 

ETİKETLER

dursun özbekuefagalatasaraymali fair playkupamen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24