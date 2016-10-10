T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder Fransa maçında yok

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Belarus karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanarak oyunu terk etmişti

10 Ekim 2016 12:20

Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın bugün Fransa'yı ağırlayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada; elemelerde Belarus'u 4-1 yendikleri maçın ikinci yarısında sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Sneijder'in Fransa karşısında sahaya çıkamayacağını duyurdu.

Blind, 32 yaşındaki Galatasaraylı futbolcunun Fransa karşısında oynamama ihtimalini düşünerek kadroya Feyenoord'da forma giyen Tonny Vilhena'yı davet etmişti.

A Grubu'nda topladıkları dörder puanla ilk iki sırada bulunan Hollanda ile Fransa arasında Amsterdam Arena'da oynanacak karşılaşma, bugün TSİ 21.45'te başlayacak.

ETİKETLER

hollandafransadünya kupası elemeleri wesley sneijdertonny vilhenda

İlgili Haberler

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 grupta 9 karşılaşma oynandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24