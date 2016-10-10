2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, D, G ve I gruplarında 9 müsabaka yapıldı.

I Grubu'nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan deplasmanda Finlandiya'yı 1-0, Ukrayna ise ağırladığı Kosova'yı 3-0 yendi.

D Grubu'nda oynanan maçta Galler evinde Gürcistan ile 1-1 berabere kalırken, Sırbistan konuk ettiği Avusturya'yı 3-2 mağlup etti.

G Grubu'ndaki karşılaşmada Makedonya deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan İtalya, ikinci yarıda 2-1 geriye düşmesine rağmen 75. ve 90+2. dakikalarda golcü futbolcusu Ciro Immobile'nin attığı gollerle 3-2 galip gelmeyi başardı.

Gecenin sonuçları

D Grubu

Galler - Gürcistan: 1-1

Moldova - İrlanda Cumhuriyeti: 1-3

Sırbistan - Avusturya: 3-2

G Grubu

İsrail - Liechtenstein: 2-1

Makedonya - İtalya: 2-3

Arnavutluk - İspanya: 0-2



I Grubu

İzlanda - Türkiye: 2-0

Finlandiya - Hırvatistan: 0-1

Ukrayna - Kosova: 3-0