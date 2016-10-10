Arda Turan'sız Milli Takım galibiyeti unuttu!

Fransa'da düzenlenen EURO 2016 sonrası kadroya alınmayan Arda Turan'ın forma giymediği 24 maçta Milli Takım, 6 galibiyet aldı, 10 sınavını kaybetti.

Fatih Terim tarafından Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir daha kadroya davet edilmeyen Arda Turan'ın oynamadığı 24 maçta Türkiye sadece 6 galibiyet aldı. Milliler, Arda'nın oynamadığı bu maçların 7'sinden beraberlikle ayrılırken, 10'unu kaybetti.

Milli Takım, 2018 Dünya Kupası elemelerinde çıktığı 3 maçta, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak, I Grubu'nda 2 puanla Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna'nın ardından 4. sırada bulunuyor.

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Töre gibi isimleri takıma çağırmadı.

Fatih Terim, aralarında Arda Turan'ın da bulunduğu bazı futbolcuların prim pazarlığı yaptığını söylemiş ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 3 maçta da kadroya dahil etmedi.