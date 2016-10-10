T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan'sız Milli Takım galibiyeti unuttu!

Arda Turan, 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında Fatih Terim tarafından kadroya alınmadı

10 Ekim 2016 11:32

Fransa'da düzenlenen EURO 2016 sonrası kadroya alınmayan Arda Turan'ın forma giymediği 24 maçta Milli Takım, 6 galibiyet aldı, 10 sınavını kaybetti.

Fatih Terim tarafından Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir daha kadroya davet edilmeyen Arda Turan'ın oynamadığı 24 maçta Türkiye sadece 6 galibiyet aldı. Milliler, Arda'nın oynamadığı bu maçların 7'sinden beraberlikle ayrılırken, 10'unu kaybetti.

Milli Takım, 2018 Dünya Kupası elemelerinde çıktığı 3 maçta, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak, I Grubu'nda 2 puanla Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna'nın ardından 4. sırada bulunuyor.

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Töre gibi isimleri takıma çağırmadı. 

Fatih Terim, aralarında Arda Turan'ın da bulunduğu bazı futbolcuların prim pazarlığı yaptığını söylemiş ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 3 maçta da kadroya dahil etmedi.

ETİKETLER

arda turanmilli takımfatih terimizlandatürkiye

İlgili Haberler

İzlanda 2 - 0 Türkiye

Milli takım ilk maçında Hırvatistan ile 1-1, ikinci maçında da Ukrayna ile 2-2 berabere kalmıştı

İzlanda-Türkiye maçı için yazarlar ne dedi?

Spor yazarı Erman Toroğlu, Arda Turan'ın Fatih Terim'i gönderme operasyonuna girdiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24