Snapchat hisseleri diye yanlış hisse aldılar

Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat'in halka açılacağını açıklamasının ardından yatırımcılar benzer isimdeki bir şirketin hisselerini satın aldı.

Snapchat'in sahibi Snap Inc geçen hafta New York Borsası'nda halka arza hazırlandığını duyurmuş ancak tarih vermemişti.

Yatırımcılar ise Snap Inc açıklamasının ardından Snap Interactive isimli farklı bir yazılım şirketinin hisselerini satın almaya başladı.

Merkezi New York'ta bulunan şirketin hisselerinin değeri bir haftada yüzde 95 yükseldi.

Akıllı telefonlar için flört uygulaması geliştiren Snap Interactive'in değeri 54 milyon dolar civarında.

Camfrog gibi markalara sahip Snap Interactive "dünya çapında yüzlerce milyon kullanıcıya dostluk ve romantik bağlar kurmak" için yardım ettiğini söylüyor.

Snapchat'in sahibi Snap Inc'in ise halka açılmasının ardından piyasa değerinin 25 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Teknoloji şirketi, hisselerin satışından yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etmek istediğini açıklamıştı.

Snapchat'in kullanıcılarının yarıdan fazlası yaşları 13-24 arasında değişiyor.

160 milyon genç kullanıcısı bulunan Snapchat geleceğin Facebook'u olarak görülüyor.