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Bilim / Teknoloji

Snapchat'e erişim sorunu

Snapchat sorunun düzeltildiğini duyurdu

13 Ekim 2021 17:30

Popüler paylaşım sitesi Snapchat’e erişim problemi yaşanıyor. Snapchat'ten yapılan açıklamada "Sorun yaşadığının farkındayız, araştırıyoruz" denildi.

Snapchat’e erişim sorunu yaşanıyor.

Birçok kullanıcı popüler uygulamaya erişim sağlayamadıkları geri bildiriminde bulundu.

Problemin saat 14.33 itibatıyla başladığı ve yaklaşık 3 saattir sürdüğü, Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediği belirtildi.

Snapchat'ten açıklama 

Snapchat'ten yapılan açıklamada "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız, araştırıyoruz" denildi. 

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