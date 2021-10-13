Popüler paylaşım sitesi Snapchat’e erişim problemi yaşanıyor. Snapchat'ten yapılan açıklamada "Sorun yaşadığının farkındayız, araştırıyoruz" denildi.

Snapchat’e erişim sorunu yaşanıyor.

Birçok kullanıcı popüler uygulamaya erişim sağlayamadıkları geri bildiriminde bulundu.

Problemin saat 14.33 itibatıyla başladığı ve yaklaşık 3 saattir sürdüğü, Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediği belirtildi.

Snapchat'ten açıklama

Snapchat'ten yapılan açıklamada "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız, araştırıyoruz" denildi.