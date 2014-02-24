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Yaşam
Deutsche Welle

SMS teknolojiye direniyor

Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları SMS'in pabucunu dama atmış gibi görünse de, kısa mesaj servisi teknolojik gelişmelere direnmeye devam ediyor.

24 Şubat 2014 18:40


2012 yılının sonuna gelindiğinde WhatsApp'ten gönderilen mesajların sayısının, kısa mesajları geride bırakması kimseyi şaşırtmamıştı. İngiliz Informa Enstitüsü'nün rakamlarına göre günde ortalama 19 milyar WhatsApp mesajı gönderilirken, kısa mesajların sayısı 17 milyar 500 milyon dolayındaydı.

Kullanıcıların yazılı mesajların yanı sıra sesli mesaj, resim, video gönderebildiği akıllı telefon uygulaması WhatsApp'in fiyatı yıllık 89 cent. Kısa mesaj ise GSM operatörüne bağlı olarak mesaj başına birkaç cent tutarında. Bazı operatörler, belli bir ücret karşılığında sınırsız sayıda kısa mesaj gönderebilme imkânı sunsa da kısa mesajın artık yavaş yavaş tarihe karıştığı konusunda hemen herkes hemfikir. Zira kısa mesajlarda, mesaj başına karakter sayısı sınırlı olduğu gibi, resim ve video göndermek daha zor ve pahalı. Vodafone Almanya'nın basın sözcüsü Dirk Ellenbeck ise rakamların bunun tersini ortaya koyduğunu söylüyor. Ellenbeck, "Eskiden olduğu gibi bugün de Vodafone kullanıcıları tarafından ayda yaklaşık 600 milyon kısa mesaj gönderiliyor. Bu, kısa mesaj servisinin hâlâ çok yoğun bir şekilde kullanıldığını gösteriyor" şeklinde konuşuyor.

Milyonlarca SMS

Telekomünikasyon ve Katma Değerli Servis Sağlayıcıları Derneği VATM'ın 2013 yılını değerlendirdiği piyasa araştırmasına göre, Almanya'da 2013 yılında yılda toplam 168 milyon 300 bin kısa mesaj gönderildi. 2008 ve 2009 yılları ile karşılaştırıldığında, kısa mesaj gönderiminin iki katına çıktığı görülüyor. Vodafone Almanya’nın basın sözcüsü Dirk Ellenbeck, “SMS hâlâ cep telefonlarının en önemli işlevlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çok sayıda müşteri, internet bağlantısı olmayan eski model telefonları kullanıyor. Dolayısıyla kısa mesaj servisinden de yoğun bir şekilde faydalanıyorlar" şeklinde konuşuyor.

Bonn-Rhein-Sieg Yüksekokulu pazarlama bölümünden Prof. Jens Böcker ise yüksek oranda kısa mesaj kullanımının yerleşik iletişim alışkanlıklarının çabuk değişmemesinden kaynaklandığını ifade ediyor. Böcker'e göre, internet bankacılığı, havalimanlarında onay işlemleri gibi hizmetler de kısa mesajın rağbet görmesinin nedenlerinden: “Kısa mesaj servisi, bu tür işlemlerde yüksek bir güvenlik sunduğu için hâlâ büyük bir öneme sahip. Fakat gelecekte, işlem için gereken şifrelerin kısa mesaj ile gönderilmesine ihtiyaç bırakmayacak yeni yöntemler geliştirilecektir.”

İş modelleri değişiyor

Her ne kadar kısa mesaj servisi kullanılmaya devam etse ve sevilse de GSM operatörlerinin bu servisten sağladığı kazanç gittikçe azalıyor. WhatsApp gibi rakiplerin yanı sıra, belli bir ücret karşılığında sınırsız sayıda kısa mesaj gönderilmesine olanak sağlayan tarifelerin de bunda etkisi olduğu ifade ediliyor. Bonn-Rhein-Sieg Yüksekokulu pazarlama bölümünden Prof. Jens Böcker şu açıklamayı yapıyor: “Kısa mesaj servisi, eski iş modellerinin önemli bir parçası. Gelecekte de şuanki haliyle devam edemeyecek şüphesiz. Şimdinin telekomünikasyon modelleri, farklı fiyatlara farklı hızda veri aktarımının sağlandığı hizmetlerin belli bir ücret karşılığında satılması. Kısa mesajın, telekomünikasyon şirketleri için cazip olduğu dönemler geride kaldı.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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