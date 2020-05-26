SMA hastası minik Rüzgâr yardım bekliyor

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TİP 1 hastası minik Rüzgar, sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor

Çocuk ölümlerine de yol açan Spinal Müsküler Atrofi’nin (SMA) en ağır şekli TİP 1 hastası olan Rüzgar Erdoğan, tedavisi için destek bekliyor.

10 aylık Rüzgar bebeğin, hastalığın tedavisi için Zolgensma adında bir gen terapisine ihtiyacı var. Bebek ölümlerinde en üst sırada olan bu hastalık için minik Rüzgar’ın yurt dışında tedavi olması gerekiyor.

Tedaviyi gerçekleştirebilmek için ailesi tarafından başlatılan kampanyaya buradan ulaşarak destek olabilirsiniz.