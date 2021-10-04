SMA hastaları için Antalya’dan Ankara’ya yürüyen Gönülden Gönüle Köprü Derneği Başkanı Tarık Onuk: Sağlıkta kriter olmaz!

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olabiliyor. Son zamanlarda bu hastalığın adının sıklıkla durulmasının sebebi ise hastalığa yüzde 90 civarında olumlu etki ettiği söylenen ve fiyatı 2 milyon civarında olan gen tedavisi. SMA hastalarının sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 24 Eylül’de Antalya’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Gönülden Gönüle Köprü Derneği Başkanı Tarık Onuk, yarın sabah Ankara’da olmayı planlıyor.

‘SMA çaresiz değil’ diyen Onuk, yarın Ankara’da SMA’lı hasta ve yakınlarıyla buluşacaklarını duyurdu. Birgün’den Yaren Çolak’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek sessizlik eylemi yapacaklarını söyleyen Onuk, “Sağlıkta kriter olmaz” dedi. Onuk, SMA’lı hastaların kullandığı ‘Zolgensma’ adlı ilacın Danıştay kararıyla Türkiye’de kullanılacak olmasına önce sevindiklerini, ancak bu ilaca da kriter getirileceğini öğrenince üzüldüklerini söyledi.

Kriter niye?

Onuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımız teker teker her gün ölüyor. Neden kriter koyuyoruz? SMA da bir hastalıktır. Eğer tedavisi varsa kritersiz, koşulsuz, şartsız kesinlikle ilaçları verilmek zorunda.”

SMA hastaları için taleplerini sıralayan Onuk, “Zolgensma ülkemizde kullanılır hale gelsin. Spinraza’nın kriterleri kalksın ve medikal giderlerin tamamı devlet tarafından karşılansın” ifadelerini kullandı.