T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Slyvester Stallone'a benzeyen fresk

Rönesans dönemi sanatçılarından Raffaello'nun en ünlü fresklerinin yer aldığı La Stanza della Segnatura'da bulunan bir fresk görenleri şaşkına çeviriyor

12 Mayıs 2012 14:15

Rocky Bilbao ve Rambo karakterinin unutulmaz oyuncusu Sylvester Stallone'nin, Vatikan Müzeleri'ndeki fresklerden birindeki figüre olan inanılmaz benzerliği şaşkınlık yarattı.

Rönesans dönemi sanatçılarından Raffaello'nun en ünlü fresklerinin yer aldığı La Stanza della Segnatura'da (İmza Salonu) bulunan bir fresk görenleri şaşkına çeviriyor.

Kardinal ve Teolojik Faziletler adlı freskte resmedilen din adamlarından biri, Sylvester Stallone'nin adeta 500 yıl önce de yaşadığını hissettiriyor.

Raffaello'nun 1511 yılında yaptığı freskteki bu büyük benzerliğin farkına varan ise müzeleri ziyarete gelen, Harvard Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Anthony Zonfrell. ABD'li öğrenci Zonfrell, sosyal paylaşım sitelerinde bu izlenimini paylaştı.

Zonfrell, "Freski görür görmez Stallone'nin müthiş bir kopyası diye düşündük. Bu çok komik bir durum" diye yazdı.

ETİKETLER

Slyvester StalloneRocky BilbaoRamboRaffaelloLa Stanza della SegnaturaVatikan Müzesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24