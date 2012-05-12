Slyvester Stallone'a benzeyen fresk

Rocky Bilbao ve Rambo karakterinin unutulmaz oyuncusu Sylvester Stallone'nin, Vatikan Müzeleri'ndeki fresklerden birindeki figüre olan inanılmaz benzerliği şaşkınlık yarattı.

Rönesans dönemi sanatçılarından Raffaello'nun en ünlü fresklerinin yer aldığı La Stanza della Segnatura'da (İmza Salonu) bulunan bir fresk görenleri şaşkına çeviriyor.

Kardinal ve Teolojik Faziletler adlı freskte resmedilen din adamlarından biri, Sylvester Stallone'nin adeta 500 yıl önce de yaşadığını hissettiriyor.

Raffaello'nun 1511 yılında yaptığı freskteki bu büyük benzerliğin farkına varan ise müzeleri ziyarete gelen, Harvard Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Anthony Zonfrell. ABD'li öğrenci Zonfrell, sosyal paylaşım sitelerinde bu izlenimini paylaştı.

Zonfrell, "Freski görür görmez Stallone'nin müthiş bir kopyası diye düşündük. Bu çok komik bir durum" diye yazdı.