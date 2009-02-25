'Slumdog' çocukları Disneyland'da

Slumdog Millionaire’in çocuk oyuncuları 8 Oscar'ı Disneyland'de kutladı.



81. Akademi Ödülleri'nde sekiz Oscar alarak geceye damgasını vuran ‘Slumdog Millionaire’ filminde rol alan çocuk oyuncuların yoğun ABD ziyareti devam ediyor.



NTV'de yer alan habere göre; dört gündür bulundukları ABD’de paparazzilerin bir an bile yalnız bırakmadığı çocuklar, Oscar töreni ve ardından katıldıkları partilerden sonra, Disneyland’ın da keyfini çıkardı.



Tanay Hermant Chheda, Tanvi Ganesh Lonkar, Ashutosh Lobo Gajiwalan, Rubiana Ali, Azharuddin Muhammed İsmail Sheik and Ayush Mahesh Khedekar ABD’ye ilk geldiklerinde, Universal Stüdyoları’nı gezmiş ve artık bir parçası oldukları film endüstrisinin kalbinde, film çekimlerini ve düzenlenen şovları izlemişlerdi. Çocukların Oscar gecesinden sonraki durakları da Disneyland oldu.



Disneyland’da Mickey ve Minnie Mouse ile buluşan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çocuklardan, Mumbai’nin varoşlarında yaşayan ikisinin tüm seyahat masrafları filmin yapımcıları tarafından üstleniliyor. Ayrıca çocuklar için mezun olmaları koşuluyla hak kazanacakları bir fon da ayrıldı.



‘Slumdog Millionaire’in çocuk yıldızları bugün ülkeleri Hindistan’a geri dönecek. Ülkelerinde de kendilerini Oscar şerefine verilecek pek çok parti bekliyor.



