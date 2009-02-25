T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Slumdog' çocukları Disneyland'da

Slumdog Millionaire’in çocuk oyuncuları 8 Oscar'ı Disneyland'de kutladı

25 Şubat 2009 02:00

Slumdog Millionaire’in çocuk oyuncuları 8 Oscar'ı Disneyland'de kutladı.

81. Akademi Ödülleri'nde sekiz Oscar alarak geceye damgasını vuran ‘Slumdog Millionaire’ filminde rol alan çocuk oyuncuların yoğun ABD ziyareti devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre; dört gündür bulundukları ABD’de paparazzilerin bir an bile yalnız bırakmadığı çocuklar, Oscar töreni ve ardından katıldıkları partilerden sonra, Disneyland’ın da keyfini çıkardı.

Tanay Hermant Chheda, Tanvi Ganesh Lonkar, Ashutosh Lobo Gajiwalan, Rubiana Ali, Azharuddin Muhammed İsmail Sheik and Ayush Mahesh Khedekar ABD’ye ilk geldiklerinde, Universal Stüdyoları’nı gezmiş ve artık bir parçası oldukları film endüstrisinin kalbinde, film çekimlerini ve düzenlenen şovları izlemişlerdi. Çocukların Oscar gecesinden sonraki durakları da Disneyland oldu.

Disneyland’da Mickey ve Minnie Mouse ile buluşan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklardan, Mumbai’nin varoşlarında yaşayan ikisinin tüm seyahat masrafları filmin yapımcıları tarafından üstleniliyor. Ayrıca çocuklar için mezun olmaları koşuluyla hak kazanacakları bir fon da ayrıldı.

‘Slumdog Millionaire’in çocuk yıldızları bugün ülkeleri Hindistan’a geri dönecek. Ülkelerinde de kendilerini Oscar şerefine verilecek pek çok parti bekliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24