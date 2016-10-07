Slovakya'dan Türkiye'ye gönderilen 50 arı itlaf edildi

Türkiye’deki ekolojik denge için sakıncalı olan bir arı cinsinin yurda kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenleyen İstanbul İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 50 sakıncalı arı yakaladı.

Habertürk'te yer alan haber göre, İstanbul Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Dikmen, arıların ne cins oldukları konusunda bir teşhis yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Arıların Türkiye’deki yerli cins arıları ve ekolojik sistemi yok etmek için ülkeye sokulması mümkün değil. Arılar imha edilmeden önce ne cins oldukları konusunda teşhislerin yapılması gerekirdi. O zaman bunların zararlı arılar olup olmadığını söyleyebilirdik. 50 tanesinin bunu yapması mümkün değil, Gümrüklerde de mutlaka biyolog ve böcek bilimcilerin bulunması gerekiyor."