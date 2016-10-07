T24 LogoT24 Logo
Çevre

Slovakya'dan Türkiye'ye gönderilen 50 arı itlaf edildi

"Gümrüklerde mutlaka biyolog ve böcek bilimcilerin bulunması gerekiyor"

07 Ekim 2016 12:32

Türkiye’deki ekolojik denge için sakıncalı olan bir arı cinsinin yurda kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenleyen İstanbul İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 50 sakıncalı arı yakaladı.

 

Habertürk'te yer alan haber göre, İstanbul Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Dikmen, arıların ne cins oldukları konusunda bir teşhis yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Arıların Türkiye’deki yerli cins arıları ve ekolojik sistemi yok etmek için ülkeye sokulması mümkün değil. Arılar imha edilmeden önce ne cins oldukları konusunda teşhislerin yapılması gerekirdi. O zaman bunların zararlı arılar olup olmadığını söyleyebilirdik. 50 tanesinin bunu yapması mümkün değil, Gümrüklerde de mutlaka biyolog ve böcek bilimcilerin bulunması gerekiyor."

ETİKETLER

50 arıitlaf edildiSlovakyadan gönderilen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24