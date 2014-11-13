Slovakya'da 'aile değerleri' referandumu

Slovakya Anayasa Mahkemesi, Aile için Birlik adlı muhafazakâr örgütün “evlilik, aile ve toplumsal değerleri korumak” için başlattığı dilekçe kampanyasıyla referanduma gidilmesini kabul etti.

Kaos GL'de yer alan habere göre, örgütün, referanduma gitmek için gerekli imza sayısı olan 350.000 dilekçeyi aşması üzerine evlilik tanımının yalnızca kadın ve erkekle sınırlandırılması, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasaklanması ve ebeveynlerin devlet okullarında çocuklarının cinsellik eğitimi almamalarına karar verebilmesi oylamaya sunulacak.

Slovak Anayasası temel hak ve özgürlükler hakkında referanduma gidilmesini yasakladığından mahkemenin kararının Anayasa’ya aykırı olduğu belirtiliyor. Ancak Slovakya Devlet Başkanı Andrej Kiska, çocukların cinsellik eğitimi alması gerektiğini savunarak referandumdaki ilk iki soruyu desteklediğini açıkladı.

Slovak Meclisi, Haziran ayında Anayasa’da değişikliğe giderek evliliği yalnızca bir kadın ile bir erkek arasında kurulabilecek özel bir bağ olarak tanımlamıştı.