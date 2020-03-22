Slovakya'nın yeni başbakanı göreve Koronavirüs önlemleriyle başladı

Slovakya’da yeni başbakan resmen OLANO lideri Igor Matovič oldu. Matovič, başbakanlığa başlayacağı yemin törenine yeni tip Koronavirüs önlemi maske ve eldivenlerle katıldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini Igor Matovič'e verdi. Yeni atanan başbakan Igor Matovič ve kabinesi, Bratislava’daki Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen törene Koronavirüs önlemi alarak katıldı.

Yeni başbakan, yüz maskeleri ve eldiven takan katılımcılarla yapılan bir törenle yemin etti.

Törende Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın kıyafetiyle uyumlu maske tercihi dikkat çekti. Herkesin törende maske takmasıyla aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi de amaçlanıyor.

178 Koronavirüs vakasının tespit edildiği Slovakya'da henüz Covid-19 kaynaklı ölüm bulunmuyor.