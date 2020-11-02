Slovakya'da nüfusun yarısına Koronavirüs testi yapıldı; yüzde 1'i pozitif çıktı

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Slovakya, tüm nüfusa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılmasına yönelik ilk adım atıldı. Cumartesi günü nüfusun yarısına Koronavirüs testi yapıldı. 2.5 milyondan fazla testten 25 bin 850'si pozitif çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Slovakya Koronavirüs salgınında bir ulusal karantina daha uygulamadan önlem almak için harekete geçti. Tüm nüfusa test yapılması yönünde alınan kararda ilk adım gerçekleşti.

Slovakya Savunma Bakanı, hafta sonu 2.58 milyon Slovakyalıya Koronavirüs testi yapıldığını açıkladı. Testin sonunda 25 bin 850 kişinin yani yüzde 1'inin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alındı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, herkesi teste zorladıkları için özür diledi ancak sözlerine şöyle devam etti: "Özgürlük, aramızda en riskli durumda olanlara karşı bir sorumlulukla beraber gelmeli"

5.5 milyon nüfuslu Slovakya, 10 yaşının üzerinde herkese test yapılmasını amaçlıyor.