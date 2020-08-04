Sleep Standards, çiftlere farklı yataklarda seks yapması için 3 bin dolar verecek!

İnternet sitesi Sleep Standards, yeni bir araştırma için çiftlere farklı yataklarda seks yapıp, tecrübelerini anlatmaları için 3 bin dolar vereceğini açıkladı.

Araştırmaya katılan 5 çifte Sleep Standards her hafta yeni bir yatak gönderecek ve üzerindeki cinsel ilişki tecrübelerinin nasıl olduğuna dair geri bildirim isteyecek.

Site, araştırmayla ilgili verdiği iş ilanında, "Size her hafta yeni bir yatak yollayacağız ve tek yapmanız gereken bize döşeğin seks için ne kadar iyi olduğuyla ilgili bildirim yapmak. Doğru duydunuz, mevcut seks hayatınızda yaptığınız şeyleri yapmanız için size para vereceğiz" yazdı.

Sleep Standards, uyku ile ilgili tavsiyeler veriyor ve uyku ile ilgili ürünler hakkında değerlendirmeler yayımlıyor.