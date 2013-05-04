Slayer'ın efsane gitaristi Hanneman hayatını kaybetti

Amerikalı 'trash metal' grubu Slayer'ın gitaristi Jeff Hanneman yaşamını yitirdi. Hanneman bir yıl önce bir örümcek tarafından ısırıldığından beri nekrotizan fasiit hastalığıyla savaşıyordu.



Grup Facebook sayfasında, Hanneman'ın 49 yaşında, karaciğer yetmezliği nedeniyle dün öldüğünü belirtti.

California hastanesinde yaşamını yitiren başarılı gitarist, 2011'den bu yana örümcek ısırığının yol açtığı sanılan deri hastalığı nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) ile mücadele ediyordu.

Gitaristin bu hastalığının karaciğer yetmezliğinde rol oynayıp oymadığı henüz netleşmedi.

Slayer'ın kurucuları arasında da yer alan Hanneman'ın deri hastalığından sonra gitar çalacak kadar iyileşememesi üzerine Exodus grubundan Gary Holt, gruba dahil olmuştu.

ABD'de 1981'de kurulan, onlarca albüme ve binlerce konsere imza atan Slayer'in büyük hayran kitlesi bulunuyor.