Slaven Bilic'ten Beşiktaşlı futbolculara hücum uyarısı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Çalışmada teknik direktör Slaven Bilic oyunculara uyarılarda bulundu.

Siyah beyazlıların antrenmanında, İstanbul Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri süren Tolga Zengin, Veli Kavlak, Alexander Milosevic ve Daniel Opare çalışmada yer almadı.

Ntvspor’daki habere göre, antrenman sonrası futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Slaven Bilic, oyuncularını gol yollarında daha etkili olmaları konusunda uyardı. Lige verilen bir haftalık arada hücum organizasyonları ve duran toplar konusunda daha fazla çalışacaklarını oyuncularına aktaran Bilic, Kasımpaşa maçına kadar eksikliklerin giderilmesini istedi.