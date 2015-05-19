Slaven Bilic: Niyetim Beşiktaş'ta kalmaktı ama mümkün olduğunu düşünmüyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç, şampiyonluk umutlarının tükendiği Konyaspor maçı sonrası “Niyetim burada kalmaktı. Ama şu an bakınca bunun mümkün olduğunu düşünmuyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç, şampiyonluk yarışına havlu atmaları sonrası camiaya veda eder gibi konuştu.

Maç sonrası Lig TV'nin sorularını yanıtlayan Hırvat teknik adam, "Sezonun değerlendirmesini yapar mısınız? bu fatura birilerine kesilecek?" şeklindeki soruya "Tüm sezonun değerlendirmesini burada yapma doğru olmaz. Ama bu maç ve son 10 günü değerlendirirsek, gayet iyi sezon geçirdik son 10 güne kadar. 3 maçta yaptığımız yanlışlar canımızı yaktı. Bugün fırsatlar yakaladık, golü atsak belki farklı konumda olacaktık. İnsanın sinirini bozan bir durum; oyuncular ve tarftarlar için üzgünüm" diye yanıt verdi.

Biliç daha sonra uzun süredir dile getirilen "Gelecek sezon İngiliz takımı çalıştıracak" iddialarının sorulması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sorunun aylardır sorulduğunu ve hep tüm konsantrasyonunun Beşiktaş olduğunu, hiçbir kulüple görüşmediğini söylediğini belirten Biliç, "Bunların hepsi asılsız iddialar" dedi.

Hırvat hoca daha sonra Beşiktaş'a adeta veda etti: "İngiltere'ye gitmek gibi bir niyetim yoktu. Bütün niyetim burada kalmaktı. Bu mümkün olur mu? Şu an bakınca bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bütün kayıpların sorumluluğunu üzerime alıyorum. Futbolun nasıl yürüdüğünü, özellikle Türkiye'de nasıl yürüdüğünü iyi biliyorum. önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştırma görevinin bana verileceğini sanmıyorum"

Biliç "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise "Profesyonel bir iş yapıyorum. Bunu burada söyleyecek değilim. 2 maç daha var, yönetimle orutur konuşacağız" diye yanıt verdi.