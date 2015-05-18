Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında havlu attı

Peş peşe gelen Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor beraberlikleriyle lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş, Torku Konyaspor'a 1-0 yenilerek, şampiyonluk şansını kaybetti.

Bitime iki hafta kala 66 puanı olan siyah beyazlıların 73 puanı olan Galatasaray'ı yakalama şansı bulunmuyor.

70 puandaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşen Beşiktaş için 2.'lik, yani Şampiyonlar Ligi bile oldukça zor bir ihtimal.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 81. dakikasında Gabriel Torje, yeşil beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı.

Kalan sürede başka gol olmazken, Torku Konyaspor maçı 1-0’lık skorla kazandı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Günay - Opare, Sivok, Atınç, Motta - Sosa, Necip, Tolgay, Olcay - Mustafa, Demba Ba

TORKU KONYASPOR: Kaya - Ömer, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Mehmet Güven, Volkan, Djalma, Ali Çamdalı, Torje, Rangelov