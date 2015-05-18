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Spor

Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında havlu attı

Galatasaray'la arasında 7 puan fark bulunan siyah beyazlıların matematiksel şansı kalmadı

18 Mayıs 2015 22:56

Peş peşe gelen Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor beraberlikleriyle lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş, Torku Konyaspor'a 1-0 yenilerek, şampiyonluk şansını kaybetti. 

Bitime iki hafta kala 66 puanı olan siyah beyazlıların 73 puanı olan Galatasaray'ı yakalama şansı bulunmuyor.

70 puandaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşen Beşiktaş için 2.'lik, yani Şampiyonlar Ligi bile oldukça zor bir ihtimal.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 81. dakikasında Gabriel Torje,  yeşil beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı.

Kalan sürede başka gol olmazken, Torku Konyaspor maçı 1-0’lık skorla kazandı.   

 

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Günay - Opare, Sivok, Atınç, Motta - Sosa, Necip, Tolgay, Olcay - Mustafa, Demba Ba

TORKU KONYASPOR: Kaya - Ömer, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Mehmet Güven, Volkan, Djalma, Ali Çamdalı, Torje, Rangelov

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