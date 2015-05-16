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Spor

Şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, Konya karşısına hangi oyuncularla çıkacak?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 18 Mayıs Pazartesi günü Torku Konyaspor ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

16 Mayıs 2015 23:17

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Torku Konyaspor'u Ankara'da konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Gribal enfeksiyon geçiren Gökhan Töre, hafif sakatlıkları bulunan Ersan Adem Gülüm, Hutchinson, İsmail Köybaşı ve Demba Ba çalışmaya katılmadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 18 Mayıs Pazartesi günü Torku Konyaspor ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmana, gribal enfeksiyon geçiren Gökhan Töre, hafif sakatlıkları bulunan Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson ve Demba Ba'nın katılmadığı bildirildi. Tedavisini Avusturya'da sürdüren Veli Kavlak ile bireysel çalışan Tolga Zengin'in de idmanda yer almadığı kaydedildi.

Demba Ba, Atiba ve Ersan'ın durumlarının ciddi olmadığı ve maç kadrosunda yer alabilecekleri bildirilirken, hastalığı süren Gökhan'ın kafile ile bilikte Ankara'ya gideceği, karşılaşmada oynayıp oynamayacağınin ise maç saatinde netleşecği kaydedildi.

 Teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde yapılan antrenmanda koşunun ardından istasyon, pas ve 5'e 2 çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edildi. Taktik ağırlıklı idmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Gökhan'ın Torku Konyaspor'a karşı forma giymemesi durumunda teknik direktör Bilic, iki alternatif üzerinde duruyor. Hırvat teknik adam eğer tek forvetli sistemle maça başlarsa Gökhan'ın yerine Kerim Frei'a şans verecek. Bilic'in hücum hattında iki forveti görevlendirmesi halinde, Demba Ba ve Mustafa ilk 11'de başlayacak. Bu durumda orta saha kurgusu Sosa, Atiba, Tolgay ve Olcay'dan oluşacak.

Beşiktaş, Torku Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar çalışmanın ardından Ankara'ya gidecek.

 

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