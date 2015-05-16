Fenerbahçe, Beşiktaşlı Daniel Opare için devrede mi?

Beşiktaş'ın UEFA'dan gelen mali kısıtlamalar sonrası Daniel Opare'nin bonservisini almayacağı, Ganalı oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, devre arasında Porto'dan kiralanan sağ bek Daniel Opare'den vazgeçme noktasına geldiği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın, UEFA'dan gelen mali kısıtlamaların da etkisiyle Porto'nun bonservis ücretinde indirime gitmemesi sebebiyle Ganalı futbolcuyu kadrosuna katmayacağı belirtildi.

Gökhan Gönül'e alternatif

Portekiz basını, Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesi üzerine Daniel Opare için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı.

Siyah-beyazlılarda zaman zaman başarılı bir grafik çizen sağ bek için zemin yoklamalarına başlayan sarı-lacivertlilerin, Gökhan Gönül'e önemli bir alternatif olarak Opare'yi düşündüğü kaydedildi.