Petr Cech Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptı

İngiliz basınına konuşan Petr Cech'in menajeri Viktor Kolar, Çek kalecinin kontratının devam etmesine rağmen başka kulüplerle görüşmesine Chelsea yönetimi tarafından izin verildiğini söyledi.

İznin ardından transfer görüşmelerine başladıklarını vurgulayan Kolar, "İlk olarak hafta içinde Beşiktaş ile görüştük. Petr, düzenli olarak forma giyeceği bir kulüpte oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Chelsea'de 11 sezondur forma giyen 32 yaşındaki kaleci ile Arsenal'in de ilgilendiği öne sürülüyor. Premier Lig'de 332 maça çıkan Cech, Chelsea ile 4 lig, 4 Federasyon Kupası, bir kez de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kaldırmıştı.