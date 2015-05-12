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Spor

Petr Cech'in menajeri: Beşiktaş ile görüşüyoruz

'Cech için Türkiye önemli bir seçenek...'

12 Mayıs 2015 12:00

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Çek kaleci Petr Cech'in menajeri sezon sonunda Chelse ile yollarını ayıracak olan yıldız kalecinin Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Chelse ile 1 yıllık kontratının bulunmasına rağmen Thibaut Courtois’ın arkasında kaldığı için sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Çek kaleci’nin menajeri Viktor Kolar, tecrübeli filebekçisinin geleceğiyle ilgili olarak konuştu.

 

'Mourinho, saygı göstersin'

 

İlk olarak Chelsea Menajeri Jose Mourinho’nun, “Petr, takımdan ayrılırsa İngiltere’de bir takıma gitmesini istemeyiz” sözlerine cevap veren Kolar, “Cech, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Bundan dolayı bütün takımlardan gelecek tekliflere açığız. Buna İngiliz takımları da dahil. Petr, 11 yıldır Chelsea’de forma giyiyor. Bundan dolayı onun geleceğiyle ilgili olarak vereceği karara herkes saygı göstermeli” dedi.

 

'Kararını yakında verecek'

 

Kara Kartal’ın Petr Cech’e olan ilgisinin son dönemde daha da arttığını söyleyen Kolar, “Onun geleceğiyle ilgili olarak özellikle İngiliz basınında Beşiktaş iddiaları yazılmıştı. İlk etapta resmi bir temas olmadı. Ama yakın zaman içinde bir Beşiktaşlı yönetici, benimle temasa geçti. İsmini vermem doğru olmaz. Kendileriyle görüşüyoruz. Cech için Türkiye önemli bir seçenek. Liglerin sona ermesine az bir zaman kaldı ve Cech de bu zamanın sonunda oturup kararını verecek” yorumunu yaptı.

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