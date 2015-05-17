Şenol Güneş, Beşiktaş’tan teklif aldığı iddiasına ne dedi?

Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş’ın teklifi olmadı. Başka teklifler oldu" dedi.

Slaven Bilic ile yollarının ayrılacağı iddia edilen Beşiktaş'ta, ismi en çok telaffuz edilen teknik direktör adayları arasında yer alan Şenol Güneş, bu konudaki spekülasyonlara ilginç bir yanıt verdi. Gaziantepspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, şunları söyledi:

"İki takım da geçtiğimiz haftayı yenilgi ile kapatmıştı ve iki takım da kazanmak için oynadı. 32 derece sıcaklıkta oynanan bir maçta iki takım futbolcuları sıcağın elverdiği şekilde koşmaya çalıştılar. Bu şartlarda iki takım da gayretliydi. İlk yarının başında öne geçtik. İkinci yarı aynı düzende oynadık. Rakip on kişi kaldıktan sonra üstünlük bizdeydi. Biz sürekli iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Şans bize güldü. Kupa maçı öncesi moral oldu. Kalan 2 lig maçımızı da kazanmak istiyoruz.

‘Bursaspor her şeyin üstündedir’

"Bursaspor her şeyin üstündedir. Herkes Bursaspor için çalışır. Kongre bitiminde güzel bir ambiyans oldu. Kazananla kaybedenler birbirlerini kutladılar. Önemli olan Bursaspor’un bundan neler kazanacağıdır. Hangi yönetim gelirse gelsin, bizim görevimiz işimizi sonu kadar yapmaktır. Bana Beşiktaş’tan resmi bir teklif olmadı. Ama başka takımlardan oldu. Ben işim bitmeden, kulübümle görüşmeden hiç kimseyle görüşmem. Benim için önemli olan takımdaki oyuncuların kalması. Bursaspor olarak kupada final oynamak istiyoruz. Şansımız zor gibi görünse de bunu zorlayacağız. Biz sezonu Beşiktaş gibi erken açan takımız. Uzun maratonda mücadele ediyoruz. Dar kadromuz var.

‘Şener giderse, yerine

5 milyon Euro'luk futbolcu alınmalı’

Sıcakta futbolcunun adrenalini artıyor. Şener de sinirlendi. Çıkmak istedi. Oyunda tuttum. İsabetsiz ortaları vardı. Bunu normal karşılamak lazım. Şener giderse yerine 5 milyon Euro'luk futbolcu alınmalı. Parası olan varsa versin, biz Şener’i gönderip onu alalım. Bana göre Şener kötü oynamadı. İyi mücadele etti. Sadece ortaları isabetsizdi. Volkan’ın ayak bileğinde sıkıntısı vardı. Bir de omuzuna darbe alınca çıkardık. Sakatlığı önemli görünmüyor."

‘Hiçbir kulüp antrenörsüz kalmaz’

Basın mensuplarının ısrarla kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise Şenol Güneş, "Benim sözleşmem devam ediyor. O nedenle benimle konuşulması doğru olmaz. Yönetimin hedefleri neler, onları bilmek lazım. Son güne kadar bekleriz. Hiçbir kulüp antrenörsüz kalmaz. Sözleşmem 31 Mayıs’ta bitiyor" dedi.