Arsenal Teknik Direktörü Wenger: Chelsea’nin gerisinde kalmamızın nedenlerinden biri Beşiktaş

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger, bu sezon Beşiktaş ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının, Chelsea'nin gerisinde kalma nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ligde bir maç eksiliğiyle 3'üncü sırada yer alan Arsenal, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın hesabını yapıyor.

İngiliz basınına verdiği demeçte, play-off eşleşmesinde Beşiktaş ile oynadıkları maçların kendilerini olumsuz etkilediğini ve şampiyonluğunu ilan eden Chelsea'nin çok gerisinde kalmalarında önemli bir faktör olduğunu belirten Fransız teknik adam Wenger, takımının bu yaz aynı duruma düşmesini istemediğini kaydetti.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Premier Lig'de son 9 sezonun 6'sında ligi 4'üncü sırada tamamlayan Arsenal, çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Sunderland'i yenmesi halinde sezonu 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyecek ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. 37 puanla 16. sırada yer alan ve küme düşme tehlikesi bulunan Sunderland'in puana en az Arsenal kadar ihtiyacı olması ise Londra ekibinin işini zorlaştıracak.

2000 yılında UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a penaltı atışlarıyla yenilmesinin ardından 15 sezon aralıksız "Devler Ligi"nde mücadele etme başarısı gösteren Arsenal, geçen sezon play-off'ta Beşiktaş ile eşleşmişti. Londra temsilcisi, golsüz sona eren ilk maçın ardından Emirates Stadı'ndaki rövanş mücadelesinde Sanchez'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmış ve gruplara kalmıştı.

Ligin bitimine bir hafta kala Manchester United 69 puanla 4'üncü, Arsenal ise 71 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan Londra ekibi, kalan maçlarında Sunderland ve West Bromwich, "Kırmızı Şeytanlar" ise küme düşmeme mücadelesi veren Hull City ile karşılaşacak.

Premier Lig'de 13 şampiyonluğu bulunan Arsenal, son zaferini 2003-04 sezonunda Arsene Wenger'le yaşamıştı.