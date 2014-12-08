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Spor

Slaven Bilic: 75. dakikada içimden Trabzonspor gol atsa diye düşündüm

'Muhteşem bir atmosferde oynadık. Stadyum, atmosfer, taraftarlar, her şey muhteşemdi'

08 Aralık 2014 00:58

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, 3-0'lık Trabzonspor zaferi sonrası, "2-0 bıçak sırtıdır. 75. dakikadaydı, Trabzonspor şimdi bir gol atsa, bir daha atsa dedim içimden, ben yine de mutlu olacaktım" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, 3-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, takımına övgüler yağdırdı. Hırvat çalıştırıcı şunları söyledi:

"Muhteşem bir atmosferde oynadık. Stadyum, atmosfer, taraftarlar, her şey muhteşemdi. Fantastik bir oyun çıkardık. İlk dakikadan itibaren müthiş bir baskı yaptık. Rakibe top yaptırmadık. Toplu oyunda iyiydik, 90 dakika boyunca oyun düzenimizi kaybetmedik, rakibe hiçbir şey vermedik. Sonuç olarak, muhteşem bir performans ortaya koyduk." diyerek başladı.

Bizim için muhteşem bir maç. Oyun gerçekten harikaydı. 15 dakika kala şöyle düşündüm, 2-0 öndeyiz, çok da iyiyiz, ama bir türlü üçüncü gol gelmiyor, 2-0 bıçak sırtıdır. 75. dakikadaydı, Trabzonspor şimdi bir gol atsa, bir daha atsa dedim içimden, ben yine de mutlu olacaktım. Bazen biraz şans gerekir, iyi oynarken skoru artırabilmek için. Bazen oyun sizin aleyhinize gelişir. Sonuç ne olursa olsun, böyle futbol sizi ileri taşır. Oyunun tek bir yönü yok, her şeyi çok iyi yaptık. Bütün her şeyi iyi bir rakibe karşı yaptık. Rakip iyi gününde değildi ama bunun tüm nedeni bizim çok iyi oynamamızdı.

Bilic, sakatlanarak çıkan iki forveti hakkında; "Mustafa ve Demba çok iyi performans gösterdi. Mustafa çok cesur bir oyuncu. O cesareti nedeniyle çok sert bir kafa darbesi aldı. Mustafa'nın durumu iyi görünmüyor. Demba ile ilgili bir biligimiz yok. Parmağıyla ilgili bir sorun var. Ancak, umarım ciddi bir şeyi yoktur" sözlerini kullandı.

 

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