Beşiktaşlı Veli Kavlak: Takımda herkes köpek gibi koştu

Trabzonspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Beşiktaşlı Veli Kavlak, Trabzonspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Takımımızda da herkes çok iyi mücadele etti. Herkes köpek gibi koştu deyim yerindeyse" dedi.

Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk golü atan Veli Kavlak, karşılaşma sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Hürriyet’te yer alan haber göre Veli Kavlak, şunları söyledi:

"Trabzon kalecisinin vuruşu kısa düştü. Özer'le mücadeleyi kazandık, topu önüme aldım ve vurdum. Vurduğumda gol olacağını anladım. Allah'a şükür top kaleye girdi. Mutluyum.

Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımın hepsini kutluyoruz. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bize evimizde olduğumuzu hissettirdiler. Takımımızda da herkes çok iyi mücadele etti. Herkes köpek gibi koştu deyim yerindeyse.

Taraftarımız inanılmazdı. Maçtan önce sahaya girdiğimizde herkes birbirine baktı. Çok mutluyuz. Maç öncesi sahaya çıkmayanlar hemen sordu, 'tribün nasıldı?' diye. Heyecanımız çok iyiydi."