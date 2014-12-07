Trabzonspor'u 3-0 yenen Beşiktaş yeniden zirvede

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasındaki dev mücadelede Beşiktaş, Trabzonspor’u Konya Büyükşehir Stadı’nda ağırladı.

Beşiktaş, Veli Kavlak, Demba Ba ve Cenk Tosun’un golleriyle Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti ve bu sezon ligde üst üste 4 maç kazanan ilk takım oldu. Puanını 26’ya çıkararak liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda Demba Ba 8. golünü kaydetti. Ersun Yanal ile önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor’un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve bordo mavililer 18 puanda kaldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş karşılaşmaya Tolga, Serdar, Pedro, Ersan, Motta, Atiba, Veli, Sosa, Gökhan Töre, Olcay ve Demba Ba ilk 11'i ile başlarken, Trabzonspor da Fatih, Bosingwa, Papadopoulos, Belkalem, Musa, Medjani, Mehmet Ekici, Sefa, Özer, Yusuf ve Cardozo ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Maça çok hızlı giren Beşiktaş, 5. dakikada aradığı golü buldu. Trabzonspor kalecisi Fatih Öztürk topu uzaklaştırmak isterken vuruşu ceza sahasına yakın bir noktaya düştü. Araya girip topu kapan Veli Kavlak ceza sahasına girmeden kaleyi karşıdan gören bir noktada şutunu çekti ve top Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor: 1-0.

Trabzonspor bu dakikadan sonra daha fazla risk alarak Beşiktaş kalesine gelmeye başlarken, Beşiktaş daha kontrollü bir oyun sergiledi. Bordo mavililerin savunmada verdiği açıkları iyi değerlendirerek kendi sahasından hızlı çıkan Beşiktaş, 21. dakikada Demba Ba ile farkı 2’ye çıkardı.

Sağ kanatta Avraam Papadopoulos’tan topu kapan Olcay Şahan ceza sahasına girdikten sonra topu ortaya çevirdi. Altıpasın önünde bekleyen Demba Ba topuk hareketiyle topu kaleci Fatih Öztürk'ün bakışları arasında ağlarla buluşturdu: 2-0. Demba Ba bu sezon Süper Toto Süper Lig'de 8. golünü kaydetti.

Trabzonspor’da 35. dakikada Papadopoulos yerini Kevin Konstant’a bıraktı.

İlk devrenin kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Beşiktaş, Veli Kavlak ve Demba Ba’nın golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Beşiktaş ikinci devreye takımın ikinci golünü kaydeden Demba Ba’nın yerine Mustafa Pektemek’i oyuna alarak başladı.

İkinci devreye de hızlı giren Beşiktaş, 50. dakikada Olcay Şahan ile gole yaklaştı. Ramon Motta’nın rakip savunmanın arkasına sarkan Olcay Şahan, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Ancak kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

Trabzonspor’un savunmada verdiği boşlukları iyi değerlendiren Beşiktaş, 60. dakikada Gökhan Töre ile birkez daha gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Töre, Musa Nizam'dan sıyrılarak kaleci Fatih Öztürk'le karşı karşıya kaldı. Gökhan, Fatih Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra topu kaleye gönderdi, ancak çizgide bekleyen Carl Medjani topu kafayla çıkardı.

Trabzonspor’da 66. dakikada Mehmet Ekici’nin yerine Fatih Atik oyuna dahil olurken, Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna giren Mustafa Pektemek 71. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti ve yerine Cenk Tosun girdi. Trabzonsporlu futbolcu Belkalem ile çarpışan Mustafa Pektemek’in burnu kırıldı. Uzun süre yerde kalan Mustafa ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş, 84. dakikada 3. golü bularak çok rahat bir nefes aldı. Trabzonspor savunmasında Musa Nizam topu Serdar Kurtuluş'a kaptırdı. Serdar Kurtuluş topu kaptıktan sonra pasını hemen ceza sahası içinde bulunan Jose Sosa'ya çıkardı. Jose Sosa'da bekletmeden hemen yanındaki takım arkadaşı Cenk Tosun'a asistini yaptı. Cenk Tosun için geriye sadece vurmak kaldı ve Cenk takımının 3. golünü kaydetti.

Kalan sürede başka gol olmazken, Beşiktaş rakbini 3-0’lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.