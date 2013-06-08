Canlı yayınında Doğan Akın ve Murat Sabuncu protestosu program kapattırdı

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Karlı, Tasarruf Mevdutı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Çukurova Grubu'na ait Show TV, Dijitürk, Lig TV, Akşam gazetesi ve SkyTürk360'a el koyduktan sonra T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ile Murat Sabuncu'nun SkyTurk360'ta sunduğu "Gündem ve Ekonomi" programının yayından kaldırılmasını aynı kanalın canlı yayınında protesto etti. Hilmi Hacaloğlu'nun "Şimdi Söz Sizde" programına katılan Karlı, "Sabuncu ve Akın sadece gazetecilik yapmak istedikleri için TMSF tarafından işlerinden atıldılar" dedi. Karlı, Hacaloğlu'nun "Korsan bir eylem yapıyorsunuz; reklama girelim" uyarısının ardından programı terk etmeye hazırlanırken TMSF'nin kanalın yönetimine atadığı Cengiz Özdemir'e seslenerek "Sayın Özdemir hayırlı olsun, Gezi'den selam olsun" dedi. Programın konuklarından Akşam gazetesi yazarı Tuğçe Tatari'nin aktardığına göre, "Özdemir program sonrasında Hacaloğlu'nu aradı ve 'bu gidişi kabul etmediğini' söyledi. Yaşananlardan sonra Hacaloğlu, programı bırakma kararı aldı." Twitter hesabından programı bıraktığını doğrulayan Hacaloğlu, "Aldığım kararın TMSF'yle ilgisi yok" dedi.

Çukurova Grubu'nun kamuya olan borçları gerekçe gösterilerek TMSF tarafından Show TV, Dijitürk, Lig TV, Akşam gazetesi ve SkyTürk360 kanalına el konulmasının ardından başlatılan operasyon esnasında Doğan Akın ile Murat Sabuncu'nun hafta içinde her akşam 19:00'da yayına giren "Gündem ve Ekonomi" programı TMSF'nin kanalın başına Cengiz Özdemir'i atamasından sonra yayından kaldırıldı.

Hiçbir siyasi görüşün haberciliğin önüne konulmadığı ve kanalın en yüksek reyting alan programlarından biri olan "Gündem ve Ekonomi"nin kaldırılmasını Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Karlı, SkyTurk360 ekranlarında Hilmi Hacaloğlu'nun canlı yayında sunduğu "Şimdi Söz Sizde" programında eleştirdi.

"Şimdi Söz Sizde" programının ilgili bölümünde Karlı ve Hacaloğlu arasında geçen konuşma şöyle:

Mehmet Karlı: Ben buraya gelmeden önce çok düşündüm, istemeyerek geldim. Çünkü devletin, TMSF'nin el koyduğu SkyTürk'te son bir hafta içinde neler oldu? Önce, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarını vermeyin" emri geldi.

Hilmi Hacaloğlu: O haber yalanlandı .

Karlı: Yalanlayan, TMSF'nin atadığı komiser Cengiz Özdemir'di. Ardından, Murat Sabuncu ve Doğan Akın sadece gazetecilik yapmak istedikleri için TMSF tarafından işlerinden atıldılar. Neden atıldılar, çünkü gazetecilik yapmak istiyorlardı.

Hacaloğlu: İzah etmek gerekiyor. Bugün Murat Sabuncu ile konuştum ve 10 gün izne ayrılacağını söyledi.

Karlı: Ama neden program yapamadıkları çok açık. Eğer programlarını yapabilselerdi, Gezi eylemlerinin ABD tarafından organize edilmediğini söyleyeceklerdi, Wall Street'te 17 kişinin ölmediğini söyleyeceklerdi. Bu insanların görevlerinden alınmasının nedeni bu: Gerçeklerin saklanması.

Hacaloğlu: Korsan bir eylem yapıyorsunuz.

Karlı: Sizlerin hiçbirinizin haberi olmadan bunu yapıyorum. SkyTürk ve Show TV emekçilerinden özür dilerim, ama ben bu konuşmayı yapmak için buraya geldim.

Hacaloğlu: Reklama girelim.

Karlı: Gezi ruhu budur.

(Rejinin reklama girmemesi üzerine Karlı'nın sesi duyuldu)

Karlı: Sayın Özdemir hayırlı olsun, Gezi'den selam olsun.

Hacaloğlu: Programı terk ediyorsun galiba...

Karlı: Terk ediyorum. Diren Doğan Akın, diren Sabuncu....

Karlı, bu cümleleri kurarken SkyTürk 360 rejisi "Devam edecek" görüntüsü verdi ve program, sonrasında Hacaloğlu moderatörlüğünde Star yazarı Halime Kökçe, Akşam yazarı Tuğçe Tatari ve Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık'la devam etti.

'TMSF'nin atadığı Özdemir aradı, Hacaloğlu programı bıraktı'

Program bittikten sonra konuklardan Tuğçe Tatari, twitter'da Hilmi Hacaloğlu'nun programı bırakma kararı aldığını yazdı. Tatari, daha sonra attığı bir başka tweet'te "TMSF'nin atadığı grup başkanı Cengiz Özdemir, Hilmi Hacaloğlu'nu aradı ve bu gidişi kabul etmediğini söyledi... Hilmi artık devam edemem diyor" ifadesini kullandı.

Hacaloğlu: Aldığım kararın TMSF'yle ilgisi yok

Hacaloğlu da twitter'a yazdığı mesajda "Aldığım kararın TMSF'yle ilgisi yok. Artık @simdisozsizde'yi yapmayacağım. Dost kazığına gelince, ucuz kahramanlar hayatımızda hep olacak!" dedi.