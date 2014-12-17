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Bilim / Teknoloji

Skype'taki konuşmalar anında tercüme edilecek!

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Skype'a gelen yeni özellik ilgi çekiyor

17 Aralık 2014 22:09

İnternet üzerinden telefon görüşmesi ve yazışma yapılmasını sağlayan Skype'ın yeni servisi "Skype Translator" ile kullanıcılar arasındaki görüşmeler gerçek zamanlı ve sesli olarak anında tercüme edilebilecek. Microsoft’un satın aldığı  Skype'ta şu anda sadece İngilizce ve İspanyolca dillerin çevirisi yapılıyor.

Karnaval'ın haberine göre, Skype Translator, bir Skype konuşması esnasında anlık olarak tercüme yapabilme yeteneğine sahip. Başka bir deyişle Skype kullanan ve farklı dilleri konuşan iki kişi, birbirleriyle anlaşabilecek. Bu teknolojide farklı dillerdeki sesleri algılanacak ve karşı tarafa çeviri yapılmış hali aktarılacak.

 

40'tan fazla dili destekleyecek

 

Skype Translator, ilk etapta sadece İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çeviri yapacak. Ancak şirketten yapılan açıklamalara göre, gerçek zamanlı çeviri servisi 40’tan fazla dili destekleyecek. Bu diller arasında Türkçe’nin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak Skype’ın Türkiye’de yaygın olarak kullanılmasından dolayı kısa bir zaman içinde Türkçe çevirilerin de buna dahil edileceği ifade ediliyor.

İşte Skype Translator’ın ilk denemesinden görüntüler:

 

 

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