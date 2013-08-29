Skype 3 boyutlu telefon görüşmesi geliştiriyor

Skype, görüntülü telefon görüşmelerini üç boyutlu hale getirmek için çalıştığını doğruladı.

Şirketin üst düzey yöneticisi Mark Gillet, BBC'ye Skype'ın 10'uncu yıldönümü dolayısıyla verdiği özel mülakatta, "Laboratuvarda üç boyutlu ekran teknolojisine ve üç boyutlu görüntü çekimine dair çalışmalarımız var" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Skype, geçen Nisan ayında verdiği bir reklamda iş toplantılarına fiziken seyahat edemeyen kişilerin ''vücut ikizlerini'' yaratmak isteğinden bahsetmişti.

O zamandan beri şirketin bu olasılığa ne kadar yaklaştığı konusunda geniş çaplı spekülasyon yapılıyor.

Laboratuvarda başardık

Skype, 2011 yılında Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Microsoft'un Skype'dan sorumlu genel müdür yardımcısı Mark Gillet, BBC mülakatında, üç boyutlu telefon teknolojisinin piyasaya sürülmesinin daha yıllar alabileceğini belirterek beklentileri abartmamak gerektiğine vurgu yaptı.

"Ekran teknolojisi çok hızlı ilerliyor. Şu an piyasada üç boyutlu görüntü kapasitesine sahip televizyon ya da bilgisayar monitörleri var ve alıcısı da çok. Ama görüntüyü çeken cihazlarda durum farklı.

Üç boyutlu görüntü çekme teknolojisi için bilgisayara birden fazla kamera yerleştirmek, bunları çok ince bir ayarla ve doğru açılarla kurmak gerekiyor.

Bunu laboratuvarda yarattık, çalıştırmayı başardık. Ama bu teknolojiyi piyasaya sürmeden önce varolan cihazları elden geçiriyor ve bu teknolojiyi kaldırıp kaldırmayacaklarına bakıyoruz."

Üç boyutlu cihaz teknolojisinden gelen bazı olumsuz sinyallerin ardından Skype'ın araştırması pazarı yeniden canlandırabilir.

Disney yakın zaman önce üç boyutlu bir kanalından vazgeçmeye karar verdi. Keza BBC de üçüncü boyutla süregiden iki yıllık deneyini sona erdireceğini açıklamış bulunuyor.

Fakat üç boyutlu görüntünün standartlaşmasını büyük bir şevkle destekleyenler de var.

Bir gün 'standartlaşacak'

'Avatar' filminin yönetmeni James Cameron bir süre önce BBC'ye verdiği mülakatta üç boyutlu görüntünün eninde sonunda eğlence dünyasında standartlaşmasının ''kaçınılmaz'' olduğunu, ama bunun için önce özel gözlüklerden takmanın ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Cameron, gerçek dünyayı gözlüksüz gördüğümüz için seyircilerin de üç boyutlu teknolojiyi tam anlamıyla benimsemesi için gözlük takma zorunluluğunun aşılması gerektiğini düşünüyor.

Mark Gilllet, Cameron'a hak verdiğini söylüyor.

Skype yöneticisi üç boyutlu video telefon aramaları yaygınlaşmadan önce söz konusu teknolojinin diğer alanlarda standartlaşmasını daha olası görüyor.