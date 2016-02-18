Skype’ta görüşmeler 24 kişilik oldu, görüntü kalitesi 1080p’ye yükseltildi

Microsoft, Skype uygulamasının mobil sürümünde artık 24 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşme imkânı sunmaya başladı. Grup aramaları da dâhil olmak üzere tüm görüşmelerin görüntü kalitesi hem ön hem de arka kameralarda 1080p’ye yükseldi. Yeni özellik ABD ve Avrupa’da bugün etkinleşirken, Şubat ayı sonuna kadar da dünya çapında kullanıma girmiş olacak.

Al Jazeera’nın haberine göre, kullanıcılar, görüşme esnasında kendi kameralarını sağ alt köşede görmeye devam edecek. Diğer katılımcılar arasında da o esnada konuşanların görüntüleri ekranda daha geniş yer kaplayacak. Ancak eğer istenirse bir kullanıcının görüntüsü de ekrana sabitlenebiliyor.

Skype ayrıca kullanıcılara rehberinde olmayan kişileri de görüşmeye davet etme imkanı tanıyor. Hatta Skype hesabı olmayanlar da e-posta veya kısa mesaj (SMS) yoluyla gelen bağlantılara tıklayarak görüşmelere katılabiliyor.

Skype, grup aramalarına bu denli önem veren tek uygulama değil. Google’ın Hangouts uygulaması da daha kısıtlı sayıda kullanıcıya benzer özellik sunuyor. Ancak Skype, 300 milyondan fazla kullanıcısıyla dünya çapında görüntülü konuşmanın öncü markası konumunu koruyor.