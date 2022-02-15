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Bilim / Teknoloji

Skype'ta yeni özellik: Konuşmalar Türkçe dahil 41 farklı dile çevrilebilecek

15 Şubat 2022 14:50

Çevrimiçi görüşme platformu Skype, son güncellemesi ile birlikte Türkçe dahil 41 farklı dilde çeviri yapılabilecek. 

Microsoft iOS ve iPadOS’ta Skype için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, uygulamayı her iki platformda da 8.80.1 sürümüne getirirken birkaç yeni özellik içeriyor. Skype artık çevrilmiş konuşmalar için daha fazla dili destekliyor ve belirli profiller için bağlantıları devre dışı bırakma seçeneğini içeriyor.

Kullanıcılar artık Skype for Translated Conversations Türkçe’yi kullanabilir. Şu anda Skype üzerinden toplam 41 dil çevrilebiliyor, ancak bunlardan bazıları İspanyolca gibi aynı dillerin farklı varyasyonları.

Skype, yazılan mesajları çevirme yeteneğine sahipti, ancak bu özellik grup sohbetleri veya grup aramalarıyla kullanılamıyor. Skype, ayrıca sözlü konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilir.

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