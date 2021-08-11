Sky News Avustralya, Covid-19 hakkında yanlış bilgi yaymasının ardından, internet sitesinden videolarını kaldırdı

Sky News Avustralya, YouTube'un yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkında yanlış bilgi ve komplo teorileri yaydığı için hesabını askıya almasının ardından, web sitelerinden videolarını kaldırdı.

Tıklayın I YouTube, Covid-19'la ilgili yanlış bilgi yayan Sky News Avustralya kanalına yedi gün paylaşım yasağı verdi

Milyarder iş insanı Rupert Murdoch'un sahibi olduğu muhafazakar televizyon ağı, yayınlarında komploları teşvik ettiği ve halk sağlığı düzenini sorguladığı için eleştirildi. Kanalın, 30'a yakın videosu hiçbir açıklama ve düzeltme yapılmadan yayından kaldırıldı.

Sky News Avustralya yorum yapmayı reddederken, kanalın ana şirketi News Corp Australia, yerel basına, kanalın videoları kaldırmak için "editoryal bir karar" aldığını söyledi.

Pandeminin ilk günlerinde Sky News Avustralya'nın “Avustralyalılar gerçeği biliyor, bu virüs bir pandemi değil” başlıklı videosu çok paylaşılmıştı.