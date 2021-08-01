YouTube, Covid-19'la ilgili yanlış bilgi yayan Sky News Avustralya kanalına yedi gün paylaşım yasağı verdi

Sky News Avustralya kanalı, Covid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle YouTube’dan yedi gün boyunca içerik paylaşma yasağı aldı.

Sky News Avustralya kanalında Covid-19’un varlığını reddeden ve Covid-19 tedavisinde önerilmeye hidroksiklorokin isimli ilacı tanıtan yorumlar yapılmıştı.

YouTube, kanalın platformun tıbbi yanlış bilgi politikalarını ihlal ettiğini belirterek 1.85 milyon takipçili kanala yedi günlük paylaşım yasağı verdi.

YouTube’un yanlış bilgi kuralının 90 günde üç kere ihlal edilmesi sonucu kanalın tamamen kaldırılması gerekiyor.

YouTube sözcüsü “Covid-19 yanlış bilgi politikamız yerel ve küresel sağlık otoritelerinin belirttikleri ışığıda açık ve anlaşılır bir şekilde uygulanıyor. Kimin yüklediğine

bakmaksızın bu politikayı uyguluyoruz.” dedi.

Pandeminin ilk günlerinde Sky News Avustralya kanalında en çok paylaşılan video “Avustralyalılar gerçeği biliyor, bu virüs bir pandemi değil” başlıklı video olmuştu.