Skid Row’un solisti Johnny Solinger hayatını kaybetti

Skid Row’un solisti Johnny Solinger, karaciğer yetmezliği nedeniyle 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Solinger’in grup arkadaşları, ölüm haberini Facebook’ta yayınladıkları bir mesajla duyurarak, “Kardeşimiz Johnny Solinger’in haberiyle kederlendik” dedi. Solinger’in ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına baş sağlığı dileklerinin iletildiği mesajda Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith, Scotti Hill imzası yer alıyordu.

Solinger, mayıs ayında hayranlarına sağlık sorunları olduğundan bahsetmişti.

Müzisyen, bir sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İçimden gelmese de herkesin bana ve sağlığıma neler olduğunu öğrenmesini sağlamalıyım. Son bir aydır hastanede yatıyorum. Karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığın gelişimi pek iyi değil. Çoğu müzisyenin olduğu gibi benim de sağlık sigortam yok ve onsuz uygun bakım almak çok zor”

Tedavi masraflarını karşılayamadı

En az yedi farklı ilaç aldığını ve iki günde bir karnından sıvının boşaltılması gerektiğini söyleyen Solinger, çok güç kaybettiğini ve fizik tedaviye de ihtiyaç duyduğunu belirtti

NTV'de yer alan habere göre, tedavi faturalarını ve palyatif (ağrı hafifletici) tedavi masraflarını ödeyebilmek için bağış toplamaya mecbur olduğunu söyleyen Solinger, "Eğer gerçekten yardıma ihtiyacım olmasaydı, tüm bunları sizden istemezdim. Ama ne yazık ki şu an bulunduğum yer burası" dedi.

"Çok çabuk yoruluyorum"

Müzisyen, "Hepinizin beni aklınızdan çıkarmamanızı ve bana elinizden geldiğince tüm şifa hislerini göndermenizi istiyorum. Çok çabuk yoruluyorum, bu yüzden sizden kesinlikle gerekli olmadıkça aramamanızı veya mesaj atmamanızı rica edeceğim. Bu zor zamanda yardımcı olabilirseniz, tüm kalbimle minnettar olacağım” dedi.

Johnny Solinger kimdir?

Solinger, grup 1999'da yeniden kurulduğunda Skid Row'un solisti olarak ün kazandı. Grup, 1996’da Sebastian Bach’ın ayrılmasıyla dağılmıştı.

Solinger, 2015’te ayrılmadan önce grupla birlikte üç albüm çıkardı. Daha sonra TNT’nin şarkıcısı Tony Harnell’in yerine geçti, ancak bu macerası sadece sekiz ay sürdü. Gruptan solo çalışma yapmak üzere ayrıldığını söylese de grup üyeleri Solinger’in kovulduğunu açıkladı.

Ünlü müzisyen, oyuncu Paula Marcenaro Solinger ile 2011’de evlendi.