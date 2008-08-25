Skibbe'nin eşi, bir Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe’nin hayat arkadaşı Aylin, Alman çalıştırıcının şifrelerini Lig TV muhabiri Pınar Argun’a anlattı. Sarı-Kırmızılı ekibin Denizlispor ile oynadığı ve 4-1 kazandığı Turkcell Süper Lig’in ilk maçını tribünden kızıyla birlikte izleyen Aylin Hanım, Skibbe’yle Türkiye’den Almanya’ya gelen takımların kamp yerlerini ayarlayan bir turizm şirketinde çalıştığı dönemde tanıştığını söyledi. Geçen yıl Leverkusen-Galatasaray maçında ailesinin, “Enişte gelecek yıl Türkiye’ye gidecek” dediğini ve bunun da gerçek olduğunu belirten Skibbe’nin Türk hayat arkadaşı, “Bizleri, yani Türkler’i bizden daha iyi tanıyor. Her zaman kendi kararlarını kendisi verir. Bana bir şey sormasına gerek yok” dedi.



'Maçlarda gergindir'



Türkiye’ye gelme konusunda kararı tamamen Michael Skibbe’nin verdiğini de belirten Aylin Hanım, “Her şey çok iyi gidiyor” diyerek mutlu olduğunu belirtti. 2 buçuk yaşındaki kızı Lamis’le Denizlispor maçını tribünden izleyen Aylin Hanım, Skibbe’nin sakin duruşunun kimseyi yanıltmamasını isteyerek, “Maçlarda çok gergindir. Aslında her insan göründüğü gibi değildir” dedi.



