Skandal ifadelerin yer aldığı masal kitabı gelen tepkiler üzerine toplatıldı

"Farkındayız, sadece kitap değil bir dünya veriyoruz" sloganını kullanan Nar Yayınları'ndan çıkan İhsan Büyükçolak'ın derlediği ‘Kahkaha Gülleri' isimli çocuk kitabı içinde geçen ifadeler nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Yayınevi, babası tarafından başı kesilen çocuğun kazanda kaynatılmasını anlatan kitabı gelen tepkiler sonucu piyasadan toplatmaya karar verdi.

Yayınevi sosyal meya hesaplarından bir açıklama yaparak, "Kahkaha Gülleri' isimli kitap 2009 yılında yayınlanmış ve yayın kurulumuzca çocuklarımıza uygun olmadığı fark edilir edilmez derhal yayından kaldırılmış, piyasaya verilmiş olanlar toplatılılmıştır. Söz konusu yayın nedeniyle kamuoyundan özür dileriz" dedi.

Kitapta, "Ağabeyinin eti asla ağzına değmesin" ve "Kemiklerinin hepsini topla gül ağacının dibine göm" gibi ifadeler yer alıyor.