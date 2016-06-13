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"Sızlanmayı kes Jon Snow, tişörtünü çıkar!"

ABD'li aktris Patricia Clarkson: O bir seks sembolü, bunları aşsın artık

13 Haziran 2016 21:44

Dünyaca ünlü ABD’li aktris Patricia Clarkson, Hollywood’daki cinsiyetçi yaklaşımdan şikayet eden Game of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harington’a tepki gösterdi. Clarkson, "O bir seks sembolü. Bunları aşsın artık. Çok seksi bir dizi sayesinde muhteşem bir kariyeri oldu. Sızlanmayı kesmeli ve tişörtünü çıkarmalı" dedi.

Game of Thrones’un ünlü Jon Snow’u 29 yaşındaki aktör Kit Harington’ın geçtiğimiz haftalarda The Sunday Times’a verdiği röportajla çok konuşulmuştu.

Harington röportajında “Saç ve görüntüden fazlası olduğumu düşünüyorum. Sinema ve dizi sektöründe kadınlara olduğu gibi, erkeklere karşı da bir cinsiyetçilik var. Fotoğraf çekimleri sırasında soyunmam istendiğinde dış görünüşüm nedeniyle önemsendiğimi hissediyorum. Ayrıca çifte standart var” demişti.

Ünlü oyuncu Patricia Clarkson'ın Guardian’a yaptığı açıklamada "O bir seks sembolü. Bunları aşsın artık. Çok seksi bir dizi sayesinde muhteşem bir kariyeri oldu. Sızlanmayı kesmeli ve tişörtünü çıkarmalı" dedi.

Clarkson aynı zamanda, Hollywood’da beyaz bir erkek oyuncu olmanın avantajına da dikkat çekti. "Beyaz erkek bir oyuncunun herhangi bir şey hakkında şikayet etme hakkı olmamalı. Sesini kesmeli ve köşesinde oturmalı, ciddiyim" dedi ve ekledi: "Zira Hollywood’da hala 50 erkeğin ve yalnızca bir kadının başrolde olduğu pek çok film çekiliyor. Bu endüstri ayrıca yaşı 50’nin üstünde olan kadın oyuncular için de büyük zorluklarla dolu, tabii adınız Meryl ile başlamıyorsa" dedi.

 

 

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