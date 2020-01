Sızıntılar, Game of Thrones'u nasıl etkiliyor?

Dünyaca ünlü popüler dizi Game of Thrones’un 7'nci sezon 6'ncı bölümü de internete sızdı. ‘Death is the enemy (Ölüm düşmandır)’ başlıklı bölüm dizi takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Sızdırılan 7'nci sezon 4'ncü bölüm, ABD’de 10.17 milyon izleyici tarafından canlı olarak seyredildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Game of Thrones’un 4'ncü bölümü, dizinin yapımcısı HBO’nun ortağı olan bir dağıtım firması içerisinden sızdırılmıştı. Bu kez HBO Nordic ve HBO Espana’nın platformlarında bölümü “kazara” 1 saatliğine ulaşılabilir hale getirmeleri sızıntıya neden oldu.

Sık sık hacker’ların hedefi olan Game of Thrones, sızıntı vakalarıyla karşılaşsa da bunlardan olumsuz etkilendiği söylenemez.

Sızdırılan 7'nci sezon 4'ncü bölüm, ABD’de 10.17 milyon izleyici tarafından canlı olarak seyredilmişti. Bu, dizinin 7.5 yıllık geçmişinde ulaştığı en yüksek rakamdı. Bundan önceki rekor 7'nci sezonun ilk bölümüne aitti. Bu bölümü 10.1 milyon kişi izlemişti. 6'ncı sezonun izleyici ortalaması ise 8 milyondu.