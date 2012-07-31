Affetmek kalbe iyi geliyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bulunan San Diego Üniversitesinde yapılan araştırmada insanların kendilerini üzen kişilere kin tutmayıp onları affetmesinin sağlıklarını olumlu yönde etkilediği ortaya çıktı.

200 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar deneklerden kendilerini üzen olayları hatırlamalarını istedi.

Deneklerin yarısından olayları affedici bir bakış açısıyla değerlendirmeleri istenirken diğer yarısına kendilerini yıkan anılarını içlerindeki öfkeyle anmaları istendi.

Bu duyguları yaşarken monitörlere bağlanan deneklerin kan basınçları ve kalp atışları izlendi.

Olayları öfkeyle değerlendiren grubun kan basıncının affedici gruba göre çok yüksek olduğu gözlenirken kin tutmayan ve kendilerini üzenleri affedenlerin kalp sağlıklarının da uzun vadede korunduğu belirtildi.