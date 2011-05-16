Siz de mi 'internet trollü'sünüz?

T24

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Vikipedi’ye göre troll zararlısı değişiklik savaşları verir, uygun olmayan içerik yükler, yöntemleri kötüye kullanır, kafa ütüler, yersiz eleştirir. Asla ve asla da ilgi gösterilmemeli ve beslenmemelidir.Getsatisfaction.com sitesinde de konu üzerine bir infografik yapılmış. İnternet trollünün portresini görmek için sağdaki resme tıklayın.