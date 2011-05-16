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Yaşam

Siz de mi 'internet trollü'sünüz?

Zamanın birçoğunu hatta günün tamamını internet ve bilgisayar başında geçen insanlarda oluşan fiziksel değişimin ayrıntılarını ortaya koyan araştırmada #

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Zamanın birçoğunu hatta günün tamamını internet ve bilgisayar başında geçen insanlarda oluşan fiziksel değişimin ayrıntılarını ortaya koyan araştırmada şu özellikler ortaya çıktı...



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Vikipedi’ye göre troll zararlısı değişiklik savaşları verir, uygun olmayan içerik yükler, yöntemleri kötüye kullanır, kafa ütüler, yersiz eleştirir. Asla ve asla da ilgi gösterilmemeli ve beslenmemelidir. 

Getsatisfaction.com sitesinde de konu üzerine bir infografik yapılmış. İnternet trollünün portresini görmek için sağdaki resme tıklayın.



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