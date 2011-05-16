Siz de mi 'internet trollü'sünüz?

T24 - Zamanın birçoğunu hatta günün tamamını internet ve bilgisayar başında geçen insanlarda oluşan fiziksel değişimin ayrıntılarını ortaya koyan araştırmada şu özellikler ortaya çıktı...
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