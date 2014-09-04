Siz de 'bruksizm'e yakalanmış olabilirsiniz!

Gün içinde yoğun stres yaşıyorsanız siz de "Bruksizm" hastası olabilirsiniz. Bruksizm (diş gıcırdatma) genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma olayına denir.

Stresli gün geçiren kişilerde uyku esnasında bilinçsizce ortaya çıkan diş sıkma hareketinin dişlere ve vücudun baş boyun gibi bölgelerine de zarar vereceğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Erman Tuncer, stresin en çok çene kaslarını etkilediğini, bu durumun gün içerisinde de diş sıkmaya neden olabileceğini ancak daha çok geceleri ortaya çıktığını belirtti.

Diş gıcırdatma (Bruksizm) sebepleri nelerdir?

Stresin Bruksizme neden olan en önemli etkenlerin başında geldiğini belirten Prof. Dr. Erman Tuncer, aşırı sinirli, hassas, titiz bir yapıya sahip olmak,dişlerin sıralanışındaki bozukluklar ve yanlış yapılmış dolgu ve kaplamaların bruksizm sebepleri arasındayer aldığını ifade etti.

Belirtileri neler?

- Dişlerin çiğneyici yüzünde oluşan aşınma

- Dişlerde kırılma

- Dişlerde aşırı hassasiyet

- Diş etinin geriye çekilmesi

- Dişlerde sallanma

- Baş, çene ve boyun ağrıları

- Çene eklemlerinden gelen sesler

- Ağzı tam olarak açamama

- Yanaklarda oluşan tahrişler

Tedavisi nasıl gerçekleşir?

Ağız ölçüsü alınarak oluşturulan ve dişlerin birbirine değmesini engelleyen gece plağının en yaygın tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof.Dr. Erman Tuncer, gece plağının tek başına yeterli olmadığı durumlarda, stres terapisi, kas gevşetici ilaç uygulaması, hatalı yapılmış dolgu ve kaplamaların yenilenmesi gibi ek tedavilere gidilebileceğini belirtti.

'Botoksla bruksizm engellenebilir'

Gece plağı ile sonuç alınamayan durumlarda, yanak alt kısmında bulunan çiğneme kasına botoks yapılarak kastaki stres kaldırılabilir ve istenmeyen kasılmalar yok edilebilir diyen Prof.Dr. Erman Tuncer, 6-9 ay etkisi süren bu uygulamanın sonunda kişinin diş sıkma alışkanlığından kurtulabileceğini ifade etti.